İran'dan ‘Şehirlerinizi terk edin’ uyarısı: Ebabil'in ordusu intikam için geliyor

Tahran yönetiminin resmi Arapça sosyal medya hesabında paylaşılan görselde, İran güçlerinin İsrail'in Akdeniz kıyısındaki bir şehri hedef aldığı görüldü. Akdeniz kıyısındaki İsrail şehrinin semalarında uçan kamikaze silahlı insansız hava araçlarını gösteren fotoğrafta, "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor" ifadelerine yer verildi.

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31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikasta uğraması, Ortadoğu’da gerilimin daha da tırmanmasına yol açtı. Haniye’nin ölümü sonrası İran ve bölgedeki müttefikleri, intikam alacakları yönünde sert açıklamalarda bulunmuştu.

İran’ın resmi Arapça sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Fotoğrafta, Akdeniz kıyısındaki bir İsrail şehrinin üzerinde uçan kamikaze silahlı insansız hava araçları gösteriliyor. Paylaşımda, “Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor” ifadeleri kullanılarak, İran’ın intikam amacıyla gerçekleştireceği saldırılara dikkat çekildi.

Bu paylaşım, İran’ın Haniye suikastının ardından bölgede oluşturduğu baskının bir yansıması olarak yorumlanıyor ve İsrail üzerindeki askeri ve siyasi baskının artacağına işaret ediyor.

Ebabil Ordusu nedir?

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, İran'ın Ebabil Ordusu'nun gelişimiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Ebabil Ordusu, İran’ın 1979-1980 yıllarında İHA ve SİHA teknolojisinde devrim yarattığı ilk projeydi. Şu anda İran, güçlü bir İHA ve SİHA teknolojisine sahip. Nisan ayında 16 Ebabil İHA’sının Demir Kubbe’ye karşı başarısız olduğu bildirildi. Belki de İran kaynakları üzerinden bir okuma yaparsak, kritik yerler vurulduysa o zaman belki de belirli bir başarı elde edilmiş diyebiliriz.

Eğer İran hakikaten Ebabil Ordusu üzerinden onlarca, yüzlerce İHA ve SİHA'yı buraya yönlendirirse Demir Kubbe çaresiz kalır ve çok muhtemel Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs vurulur.

Fakat buradan bir başarı elde etmesi için sadece askeri tesislerin vurulması beklenir. Günler öncesinde bunu söyleyip de böyle bir operasyon yapmaya kalktığı zaman sadece Demir Kubbe'yi görmeyecek. ABD'nin iki tane çok kuvvetli uçak gemisi var ve o uçak gemileri vasıtasıyla zaten yeni bir kubbe oluşuyor. Artık Ürdün'de bir kubbe daha var. Yani benim kanaatim İran bu semalarda Ebabil Ordusu'nu göstermesi mümkün olmayan bir devlet."

Diğer yandan, Lübnan’ın Hizbullah hareketi, İsrail’in kuzeyine yönelik füze ve SİHA’larla bir saldırı düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN, saldırının sonucunda bir subay ve bir askerin yaralandığını bildirdi. Saldırının hedef aldığı bölge ise, İsrail’in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üssü olarak açıklandı.

Hizbullah’ın düzenlediği bu saldırının ardından, Lübnan’daki hareketten resmi bir açıklama yapılmadı.