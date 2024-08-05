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Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti.

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Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Fransa'ya özel uçakla gidecek Fenerbahçe kafilesi, Lille kentinde konaklayacak. Lille ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin, Lille maçının kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği 24 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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