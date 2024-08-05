Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya! Cimbom 2 transfer daha istiyor...
Süper Kupa'da büyük hezimete uğrayan Galatasaray, Gabriel Sara sonrası transfer için yeniden düğmeye bastı. Sol beke ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı isimleri buldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği isim için devreye girdi. İşte tüm detaylar...
Süper Lig öncesi Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da bazı gelişmeler yaşanıyor...
Süper Kupa'da büyük hezimete uğrayan sarı kırmızılılar, Gabriel Sara sonrası transfer için yeniden düğmeye bastı. Sol beke ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı isimleri buldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği isim için devreye girdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...
Florya projesinde başlayan Dursun Özbek- Erden Timur ikilisi arasındaki fikir ayrılığı, mayıs sonundaki seçimle birlikte yol ayrımına dönüştü. Timur'un Florya'daki boşluğu doldurulamadı ve futbol takımı sezonun ilk resmî maçında Süper Kupa'da hezimete uğradı.
5-0'lık Beşiktaş yenilgisinde başkan Özbek'ten yöneticilere, teknik direktör Okan Buruk'tan futbolcularına kadar herkes sorumlu...