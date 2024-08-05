Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya! Cimbom 2 transfer daha istiyor...

Süper Kupa'da büyük hezimete uğrayan sarı kırmızılılar, Gabriel Sara sonrası transfer için yeniden düğmeye bastı. Sol beke ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı isimleri buldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği isim için devreye girdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...