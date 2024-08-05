UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Kuraya Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor katıldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan - FC Lugano eşleşmesinin galibi oldu.
Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İşte eşleşmeler
Beşiktaş - Partizan / Lugano galibi
Trabzonspor / Rapid Wien galibi - Braga - Servette galibi
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