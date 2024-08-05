Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Usta tiyatro oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan tiyatrocu Çeyrekbaşı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu:

"Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Sema Çeyrekbaşıoğlu kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Oyuncu, Birleşen Gönüller, Düş Gezginleri, Koltuk Belası, Yaratılan, Cam Kırıkları ve Gönül Dostları yapımlarda rol aldı.