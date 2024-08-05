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Terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı!

Terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı. Yakalanan 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 28 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4’ü FETÖ, 2’si PKK ve 5’i de DEAŞ terör örgütü olmak üzere 11 şahıs yakalandı.
Yakalanan 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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