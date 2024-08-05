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Opel ağustos ayı kampanyası cazip fırsatlar

Opel ağustos ayı kampanyası cazip fırsatlar

Opel, binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşullarını ağustosta da sürdürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, birçok modelinde sıfır faizli finansman imkanı sunuyor.

Sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Opel Astra, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şirketin SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Opel Vizör'üyle ve Pure Panel kokpitiyle Opel Mokka'da, 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Şirketin SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kampanya elektrikli araçlarda da bulunuyor

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan şirket, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini de sunuyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Yenilenen hafif ticari araçlar

'Ticaretin Yeni Enerjisi' sloganıyla ticari hayata çözümler sunan şirket, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Şirket, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ağustosa özel kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle öne çıkıyor.

Alman mühendisliği ve detaylarıyla yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Şirketin hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ağustos kampanyası olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve binek modelleriyle şirket, ağustosta müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor ve online olarak satın alabiliyor.

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