BIST 9.943
DOLAR 33,40
EURO 36,75
ALTIN 2.561,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul için sağanak alarmı geldi! Bu saate dikkat

İstanbul için sağanak alarmı geldi! Bu saate dikkat

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek; vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ceylan Ertem şehirde yaşadığı çirkin olayı anlattı: Evimin camına dayanıp...
Ceylan Ertem şehirde yaşadığı çirkin olayı anlattı: Evimin camına dayanıp...
Kırşehir'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
Kırşehir'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Arçelik'te üst düzey atama
Arçelik'te üst düzey atama
Opel ağustos ayı kampanyası cazip fırsatlar
Opel ağustos ayı kampanyası cazip fırsatlar
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram yasağıyla ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram yasağıyla ilgili önemli açıklamalar
Terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı!
Terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı!
Bursa'da traktör kazası: 80 yaşındaki sürücü öldü
Bursa'da traktör kazası: 80 yaşındaki sürücü öldü
Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü! İsrail basınından 'bomba' iddiası
Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü! İsrail basınından 'bomba' iddiası
Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yabancı uyruklu sayısında düşüş olduğunu açıkladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yabancı uyruklu sayısında düşüş olduğunu açıkladı