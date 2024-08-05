İlber Ortaylı'nın masonlukla ilgili yazısı tartışma yarattı! Nihat Genç: Saçmalığın dibi

Tarihçi İlber Ortaylı'nın kaleme aldığı yazısında masonlara yönelik güzellemeler yapmasına gazeteci Nihat Genç çok sert tepki gösterdi. Genç, Ortaylı'nın sözlerine 'saçmalığın dibi' dedi.

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Tarihçi İlber Ortaylı Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında Türk masonları üzerine bir yazı kaleme aldı. Ortaylı “Masonluk üzerine” başlıklı yazısında ilginç iddialarda bulundu. Ortaylı, yazısında 'Masonlar'a güzellemeler yaparak Türklerin ‘disiplinli toplanma’ ve ‘kırıcı olmadan yapılan tartışma’yı masonlardan öğrendiğini iddia etti. Ortaylı söz konusu yazısında “Türkiye kendi masonluğu hakkında efsanelerin uçurulduğu ülkelerden biridir. Bazıları onu yabancıların, en gülünç şekilde Hristiyan dünyanın, Siyonistlerin aleti bir örgüt olarak gösterirler, bazıları da kapitalizmin meşum kararlarının alındığı bir örgüt olarak… Türk masonları bu toplumda hiçbir şey yapmasalar dahi disiplinli toplanmayı, kırıcı ve saçmalayan insanlar olmadan tartışma yapmayı bilenlerdir. Bu alışkanlık Türk toplumuna oradan yayılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Nihat Genç: "Saçmalığın dibi"

Ortaylı’nın iddialarına gazeteci Nihat Genç’ten çok sert tepki geldi. İlber Ortalı'nın iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Genç, Türklerin disiplin, tartışma ve örgütlü yapıyı masonlardan öğrendiğine yönelik sözlere "abartıyı geçtim saçmalığın dibini bulmaktır!” diyerek cevap verdi.

Paylaşımında eski Galatasaray Başkanı mason Selahaddin Beyazıt’ı hatırlatan Genç “Fazla uzaklara gitmeden derinlere inmeden açık kaynaklardan sadece küçük bir örnek Selahattin Beyazıt’ı tanımış olmalıdır, eski Galatasaray başkanı! İngiltere’de mason locası tarafından yetiştirilmiş Selahaddin Beyazıt! Ecevit’in Demirel’in ve hatta Erdal İnönü’nün akıl hocası Selahattin Beyazıt! Türkiye’de ilk Bilderberg toplantısını yapan Selahattin Beyazıt! Kissinger’in adamı Selahattin Beyazıt! Thatcher’in kankisi Selahattin Beyazıt! İngiliz sermayesi ve bayilikleriyle ülkemiz sermayesine damga vuran holdingleri kuran bakanlar tayin eden Selahaddin Beyazıt! Derin devlet ve ordu komutanlarıyla iç dışlı holdinglerle her darbede emeği olan Yaşar holdingleri Suna İnan Kıraç’ları yetiştiren Selahattin Beyazıt! Şimdi, bu bilgiler gerçek değil mi, bunları söylediğimiz için popülist cahil ve dışlanıyor ve neden aşağılanıyoruz! ‘Tartışma ve örgütlü’ yapıyı masonlardan öğrendiğimiz lafı, ne ahlaksız bir genelleme, hiç yenilir yutulur değil, aksine örgütlü yapılara (sendika, parti, vs.) savaş açıp terörist ilan eden siyonist örgütlerdir, aksine ‘tartışmadan’ halkı kovup, tartışmayı sadece ödül verip önünü açtığı elitlerin eğlencesi haline getiren siyonist örgütlerdir!" ifadelerini kullandı.

Genç, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İlber Ortaylı’nın bugünkü ‘masonluk üzerine’ köşe yazısında masonluğu övdüğü cümleler derya deniz allame bilgisiyle hiçte orantılı değil!

İlber Ortaylı: ”(Türkiye’deki) mason derneğindeki üye sayısı hiç kuşkusuz toplumun entellektüel kapasitesi ve hacminin üstündedir’, ve, iddiasını daha ileri noktaya götürüyor: ‘Tartışma ve örgütlü’ yapıyı Türkiye masonlardan öğrenmiştir!’

Özetle kırıcı tartışma yapmayan disiplinli bir kardeşlik örgütüymüş! (Atatürk’ün mason localarını kapatıp kovduğundan da tek laf etmiyor!, neyse?) Disiplin, tartışma ve örgütlü yapıyı masonlardan öğrenmiş olduğumuzu söylemek abartıyı geçtim saçmalığın dibini bulmaktır!

İlber Ortaylı’ya toplu bir okuma listesi vermek haddime değil! Fazla uzaklara gitmeden derinlere inmeden açık kaynaklardan sadece küçük bir örnek Selahattin Beyazıt’ı tanımış olmalıdır, eski Galatasaray başkanı! İngiltere’de mason locası tarafından yetiştirilmiş Selahaddin Beyazıt! Ecevit’in Demirel’in ve hatta Erdal İnönü’nün akıl hocası Selahattin Beyazıt! Türkiye’de ilk Bilderberg toplantısını yapan Selahattin Beyazıt! Kissinger’in adamı Selahattin Beyazıt! Thatcher’in kankisi Selahattin Beyazıt! İngiliz sermayesi ve bayilikleriyle ülkemiz sermayesine damga vuran holdingleri kuran bakanlar tayin eden Selahaddin Beyazıt! Derin devlet ve ordu komutanlarıyla iç dışlı holdinglerle her darbede emeği olan Yaşar holdingleri Suna İnan Kıraç’ları yetiştiren Selahattin Beyazıt! Şimdi, bu bilgiler gerçek değil mi, bunları söylediğimiz için popülist cahil ve dışlanıyor ve neden aşağılanıyoruz!

‘Tartışma ve örgütlü’ yapıyı masonlardan öğrendiğimiz lafı, ne ahlaksız bir genelleme, hiç yenilir yutulur değil, aksine örgütlü yapılara (sendika, parti, vs.) savaş açıp terörist ilan eden siyonist örgütlerdir, aksine ‘tartışmadan’ halkı kovup, tartışmayı sadece ödül verip önünü açtığı elitlerin eğlencesi haline getiren siyonist örgütlerdir!

İlber Ortaylı herhalde bizimle kafa buluyor! Türkiye’de bir yüzyıldır yüzlerce fikir dergisi fikir kulübü siyasi kulüpler ve partiler ve dernekler ortadayken lafı tartışma ve örgütlü yapıyı masonlardan öğrendiğimize getirmek, saçmalığı da geçtim bu ülkenin birikimini küçümsemek aşağılamak hakarettir! Siyasi ve sosyal hayatımızın hakikatıyle hiç alakası yoktur!

Ayrıca masonluğun ritüel ve sembolleri ve sermayeyle yoğun ilişkisiyle neye hizmet ettiği dünyanın bütün akademileri ve coğrafyalarının bilgisi dahilindedir! Demek ki bilgi sahibi olmak yetmiyor, sermayeye karşı herkes eyvallahsız mihnetsiz yazıp çizemiyor!

Bilgin de olacak ama otorite olmanın ön koşulu bağımsız olabilmektir! Bilgiyi kırbaç gibi kullanıp otorite benim ey cahiller ne diyorsam doğrudur, işte elitizm dediğimiz tam da budur! Siyonistlerin en büyük başarısı, ödüllendirip önünü açtığı yazar çizer ve akademisyenleri bir şekilde sermayeye ve holdinglerine ve kurdukları savaş makinesine bağlamış ve susturmuş olmaları ve filmin sonunda bu örgütleri şirin cici kardeşlik gibi göstermeleri ve bu yapıları eleştirenleri de kumpascı komplocu popülist diye aşağılamaları!

Tartışma ve örgütlü yapıyı, masonlardan öğrenmişiz, gibi, bu kadar saçma lafı ancak köle bir toplum kabul eder, bu kadar saçma lafı ancak kendine güveni kalmamış esir rehin alınmış akademisyenler yer! Çok dikkatli olalım her yanlış her abartılı cümleyi de peşin peşin yargılamayalım diye istediğiniz kadar hassas olun; bu denli aşağılanmaya tahammül etmek, bir yere kadar!