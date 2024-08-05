Şanlıurfa'da "çocuğa cinsel taciz" iddiasına suç duyurusu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, asılsız olduğu ortaya çıkan "çocuğa cinsel taciz" iddiasına ilişkin ilgili kuruluşların suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

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Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "çocuğa cinsel taciz" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Gerçeği yansıtmayan iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"İlimizin imajını kötüleyecek, olumsuz bir algı oluşturacak, Şanlıurfa'ya leke sürecek, toplumu galeyana getirecek, ani reflekslere sebep olacak hadiselerde duyarlılık bekliyoruz. Bunlar, en başta taciz, Suriyeliler ile ilgili benzer konulardır, bizim bunlar özelimiz olmalı. Bu tür konularda lütfen ilgili kurumlardan resmi bilgileri almadan bir haber ve paylaşımda bulunmayın. Dünkü vakayı kınıyorum. Bu konuya ilişkin ilgili kurumlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. İletişim Başkanlığımız nezdinde de dezenformasyona karşı, süreci başlattık. Benzer konulara karşı tavrımız valilik olarak bu şekilde olacaktır. Yasal zeminde insanımızın onurunu zedeleyen, Şanlıurfa'nın gururuna dokunan, halkımızın da nefretle karşıladığı bu tür hadiselere, adeta insanları kin ve galeyana getiren bu tür girişimleri habercilik olarak görmüyoruz. Bunları adalet önüne çıkarmak bizim temel görevimiz olacak."

Vali Şıldak, kentteki diğer asayiş olaylarına ilişkin de gazetecilere bilgi verdi.

Şanlıurfa Valiliği, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde olayın aslının ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. Görüntüye ilişkin açıklamada, "8 yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denilmişti. Valiliğin açıklaması tam olarak şöyle olmuştu:

"Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; 8 yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır."