Hakan Fidan açıkladı: İsrail'e soykırım davasına Türkiye de müdahil oluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olmak amacıyla hazırlanan dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında, "Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mısır ile Türkiye arasındaki ortak basın toplantısından açıklamalar şu şekilde;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan;

Bu sabah Sisi tarafından kabul edildim. Kendisini en kısa sürede Ankara'ya beklediğimizi ifade ettim. İkili ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışacağız. Vahşetin durması için neler yapabiliriz onları konuştuk.

"Netanyahu'nun olması gereken yer sanık sandalyesi"

Netanyahu barış istemiyor. İsmail Haniye suikastı bunun göstergesidir. İsrail ateşkesin başmüzakerecesini suikastla şehit etti.

İsrail saldırıları büyük tehdit. Netanyahu'ya 'dur' denilmezse tüm dünya ağır bedeller öder. Batı üç maymunu oynuyor. Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, sanık sandalyesidir.

Türkiye UAD'deki davaya müdahil oluyor

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey’de sunacağız.

MİT'in tarihi takas operasyonu

Bölgemizdeki her türlü barışçıl adımları atmakta kararlıyız. Şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü, bu güvenin yansıması.

İsrail’in yaptığı her kötülüğün ABD’nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildir.

Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamaları şu şekilde;

İsrail işgalden vazgeçmeli, iki devletli çözüm olmalı. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti konusunda mutabıkız.

Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadar ki çabaları anlattım. Masum Filistin halına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar’daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz.