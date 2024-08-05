Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıldır uygulanan aile destek ödemelerinin 2024 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair iyileşmelerin devam ettiğine vurgu yaptı.

Enflasyondaki düşüşün belirginleştiğini, önümüzdeki aylarda bu düşüşün hızlanacağını belirten Erdoğan, iş dünyasına da yeni desteklerinin devam edeceğini söyledi.

AİLE DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ UZATILDI

Ailelere yönelik verilen desteklere de değinen Erdoğan, Aile Destek Programı ile ilgili şunları söyledi:

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz