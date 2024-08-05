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F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu

F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, ismi Fenerbahçe ile de anılan Alman forvet Niclas Füllkrug'u transfer etti.

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Premier Lig temsilcisi West Ham United, yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda forvete takviye yaptı.

Londra ekibi Borussia Dortmund'un Alman forvet Niclas Füllkrug'u renklerine bağladı. Füllkrug, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesiyle çeyrek final oynama başarısı gösterirken, turnuvada 2 gole imza atmıştı.

West Ham bu transfer için Borussia Dortmund'a 27 milyon Euro bonservis ödeyecek. Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Füllkrug'un geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı ve Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nda olumlu bir performans sergilediğine dikkat çekilerek, gelişimini ileriye taşıyarak Premier Lig'de kendini kanıtlama konusunda arzuyla takıma katıldığı ifade edildi.

Niclas Füllkrug, 2023-2024 sezonunda B. Dortmund formasıyla 46 maçta 16 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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