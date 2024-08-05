BIST 9.893
DOLAR 33,33
EURO 36,55
ALTIN 2.572,89
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 19.04'te 3,8 büyüklüğünde ve 11,86 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan son dakika verilere göre depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi.

Saat 19.04'te meydana gelen sarsıntı yerin 11.86 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz
Akaryakıtta tarife değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıtta tarife değişecek: Benzine indirim geliyor
New York borsasını resesyon endişesi vurdu, 2 trilyon dolar buhar oldu
New York borsasını resesyon endişesi vurdu, 2 trilyon dolar buhar oldu
KIZILELMA’nın yeni motoru: Artık daha da hızlı
KIZILELMA’nın yeni motoru: Artık daha da hızlı
Türkiye'ye 14 milyar dolarlık iki yeni yatırım geliyor
Türkiye'ye 14 milyar dolarlık iki yeni yatırım geliyor
Hakan Fidan açıkladı: İsrail'e soykırım davasına Türkiye de müdahil oluyor
Hakan Fidan açıkladı: İsrail'e soykırım davasına Türkiye de müdahil oluyor
Şanlıurfa'da "çocuğa cinsel taciz" iddiasına suç duyurusu
Şanlıurfa'da "çocuğa cinsel taciz" iddiasına suç duyurusu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi
Devlet Bahçeli’den Kudüs Paktı önerisi
Erman Toroğlu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan gelen teklifi açıkladı
Erman Toroğlu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan gelen teklifi açıkladı
İlber Ortaylı'nın masonlukla ilgili yazısı tartışma yarattı! Nihat Genç: Saçmalığın dibi
İlber Ortaylı'nın masonlukla ilgili yazısı tartışma yarattı! Nihat Genç: Saçmalığın dibi
İstanbul için sağanak alarmı geldi! Bu saate dikkat
İstanbul için sağanak alarmı geldi! Bu saate dikkat