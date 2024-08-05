Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 19.04'te 3,8 büyüklüğünde ve 11,86 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.Abone ol
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan son dakika verilere göre depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi.
Saat 19.04'te meydana gelen sarsıntı yerin 11.86 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 5, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-05
Saat:19:04:23 TSİ
Enlem:38.00472 N
Boylam:37.57917 E
Derinlik:11.86 km
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