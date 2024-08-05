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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve geçici hükümetin ülkeyi Anayasa'ya uygun bir şekilde seçime götürmesini umduğunu belirtti. Ülke genelindeki gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde can kayıpları olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi anayasayı uygun biçimde seçime götürmesi ve yapılacak seçimlerin Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunması temenni edildi.

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