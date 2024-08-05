BIST 9.893
DOLAR 33,40
EURO 36,71
ALTIN 2.588,64
HABER /  EKONOMİ

SPK'dan kripto piyasasına yönelik önemli duyuru

SPK'dan kripto piyasasına yönelik önemli duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı.

Abone ol

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasına yönelik önemli bir duyuruda bulundu.

SPK'DAN KRİPTO VARLIK DUYURUSU

SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı
Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı
AJet'ten Kahire'ye ilk sefer gerçekleşti
AJet'ten Kahire'ye ilk sefer gerçekleşti
Donald Trump: İran bu gece İsrail'i vuracak
Donald Trump: İran bu gece İsrail'i vuracak
ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti
ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!
Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: Tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: Tam istediğimiz sonucu almış değiliz
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım davasına müdahil oluyoruz