İngiltere Başbakanı: Olayların büyümesinin nedeni sosyal medya şirketleri

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olaylarının sosyal medya platformları üzerinden körüklendiğini, bu şirketlerin hukuken sorumlu olduklarını söyledi.

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İngiltere, hafta başından beri aşırı sağcıların gerçekleştirdiği şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Türkiye'de Instagram'ın katalog suçlara yönelik sansür uygulamaması nedeniyle erişime kapatılması tartışma konusu olmuştu.

Ada'da sosyal medya üzerinden yayılan şiddet sarmalı ise, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı öfkelendirdi.

Başbakan Starmer, yaşananlarla ilgili yaptığı basın toplantısında, Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından ilk olayların bu kentte yaşandığını hatırlatarak, "Southport iki kere acıyı yaşadı." dedi.

"DÜZENİN VE HUKUKUN YOK SAYILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğini belirten Starmer,

Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz.

diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİ UYARDI: "HUKUK HER YERDE GEÇERLİ"

Starmer, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği gösterilerin protesto değil, suç olduğunu vurgulayarak, "Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığı toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceklerini anlatan Starmer, sosyal medya şirketlerine de seslendi.

Starmer,

İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır.

değerlendirmesini yaptı.