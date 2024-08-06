Gümüşhane'de deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 23.05'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.61 km olarak belirtildi.