Paris 2024'te dünya rekoru kırıldı! Yusuf Dikeç'li sevinç damga vurdu

Son dakika haberi: İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6.10 ile Olimpiyat rekoru kırdı. Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketi ile kutladı.

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İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kameralara poz verdi.

BAKAN BAK'TAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Armand Duplantis'in tarihi başarısının ardından yaptığı bu hareket büyük alkış toplarken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Armand Duplantis'in sevincini yaşadığı poza dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın."