BIST 9.893
DOLAR 33,40
EURO 36,71
ALTIN 2.588,64
HABER /  SPOR

Paris 2024'te dünya rekoru kırıldı! Yusuf Dikeç'li sevinç damga vurdu

Paris 2024'te dünya rekoru kırıldı! Yusuf Dikeç'li sevinç damga vurdu

Son dakika haberi: İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6.10 ile Olimpiyat rekoru kırdı. Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketi ile kutladı.

Abone ol

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kameralara poz verdi.

BAKAN BAK'TAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Armand Duplantis'in tarihi başarısının ardından yaptığı bu hareket büyük alkış toplarken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Armand Duplantis'in sevincini yaşadığı poza dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın."

ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş: Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var
Mert Hakan Yandaş: Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var
İngiltere Başbakanı: Olayların büyümesinin nedeni sosyal medya şirketleri
İngiltere Başbakanı: Olayların büyümesinin nedeni sosyal medya şirketleri
SPK'dan kripto piyasasına yönelik önemli duyuru
SPK'dan kripto piyasasına yönelik önemli duyuru
Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı
Ersu Şaşma, Paris 2024'te Türkiye rekorunu son anda kaçırdı
AJet'ten Kahire'ye ilk sefer gerçekleşti
AJet'ten Kahire'ye ilk sefer gerçekleşti
Donald Trump: İran bu gece İsrail'i vuracak
Donald Trump: İran bu gece İsrail'i vuracak
ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti
ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
ABD, sınırımıza terörist yığdı! 700 terörist, 70 araç...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
F.Bahçe ile anılan Füllkrug, Ada'ya transfer oldu
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!
Fransız basını Oruç Reis'i yakın takibe aldı!