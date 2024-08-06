Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi.Abone ol
AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye Gençlik Partisi'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti istemi üzerine alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte TGP'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Türk Medeni Kanunu'nun maddeleri gereğince dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine, partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.