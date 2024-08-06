Instagram toplantısının içeriği ortaya çıktı META'dan 'Hamas, terör örgütü kabul ediliyor' savunması

Instagram'a erişim engellemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla META yetkilileri arasında gerçekleşen toplantının detayları ortaya çıktı. Haniye için yayınlanan taziye mesajlarını sansürleyen META, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve bu çerçevede algoritmaların devreye girdiğini savundu.

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Instagram'a erişim engeli devam ederken, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla META yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.

HaberGlobal'de yer alan habere göre; görüşmede, Türkiye'nin katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklere yönelik talepleri bir kez daha dile getirildi.

Özellikle, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajlarının algoritmalar tarafından engellendiği gerekçesiyle META’ya eleştiriler yöneltildi. META ise, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve bu çerçevede algoritmaların devreye girdiğini savundu.

Hassas içerik listesi sunuldu

Görüşmede, Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söyledi. Bu taleplerin ardından, META’nın PKK konusunda yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Türkiye’nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi de şirkete sunuldu. Ancak, terör tanımı konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı bildirildi.

Bakan Uraloğlu: Bir ilerleme yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.