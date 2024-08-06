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Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı

Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı

Diyarbakır, bir imamın bir başka imamın eşinin kaçırılması ve devamındaki ölüm talimatını konuşuyor. Mahalle muhtarı, eşi Şanlıurfa'ya kaçırılan imam için "Artık mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok" dedi, çalışmaması için müftülüğe dilekçe verileceğini bildirdi.

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İmam bir başka imamın eşini kaçırdı! Geçen hafta Diyarbakır'da yaşanan olay akıllara durgunluk veriyor. Mağdur imama, kaçırılan eşinin ailesi "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diye talimat verdi. Devreye şehrin kanaat önderleri girdi. İmamın psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; imam H.A. 4 yılı aşkındır Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.’nın eşi ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa’ya kaçtı/kaçırıldı.

“Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın”

Bu olay mahalleye bomba gibi düştü. Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, “Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın” diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.

Kendi köyüne gitti ama geri geldi

Olayla ilgili konuşan Muhtar Zeynel Şeker, “Artık imam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu” dedi.

(NOT: Haberde isimler kodlanmış, kodlar da değiştirilmiştir)

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