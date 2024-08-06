Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! Kuzey serinliyor, Güney kavruluyor

Kuzeyde mevsim normallerine yaklaşılırken, güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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MGM'nin verilere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz Torosları, Karadeniz'in doğu kıyıları ve iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Marmara'da ise özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri poyrazın etkisiyle akşam saatlerinde hava serinliyor.Marmara'da ise poyrazın etkisiyle akşamları serinlik hakim. Yağışlar ise Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'da yerel olarak görülecek. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri Marmara'da poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte soğuk hava daha da hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Bursa'da hava açık, poyraz bugünlerde daha serin esiyor ve geceler de biraz serin olmaya başladı.

Öğle İstanbul 31, Bursa 32 derece.

Ankara güneşli, öğle 32, gece 19 derece. İzmir 35 derece, orta hızda ve nemli esen karayel çarşamba kuvvetlenecek.



Antalya'da yüksek bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık yine 40 dereceye çıkıyor.

Marmara'da poyraz serin esiyor. Bugün sıcaklık 32-35 derece aralığında ancak bağıl nem yüksek olmadığından hava çok bunaltmıyor.

Çarşamba ve perşembe rüzgarlar daha sert esecek.

İç Anadolu'da güneşli günler devam ediyor. Konya 33, Kayseri 34, Eskişehir 31, Sivas 32 derece.

Ege'de karayel kıyılarda yine nemli esecek. İç kesimlerde rüzgar daha hafif.

Denizli, Manisa ve Aydın 38, Muğla 37, Afyonkarahisar 32, Bodrum 38 derece. Çarşamba sahillerde rüzgar daha kuvvetli olacak.



Akdeniz geneli açık, Adana ve Hatay civarı ara ara bulutlanıyor. Yüzde 70’lerdeki bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 36 dereceye çıkıyor.

Kahramanmaraş 38, Isparta 36 derece. Hava koşulları önümüzdeki günlerde fazla değişmeyecek.

Karadeniz'de sıcaklık biraz düşerken bugün Samsun-Ordu arasında ve Artvin'de sağanak geçişleri var. Bolu 29, Samsun 30, Kastamonu 32, Trabzon 28 derece.

Doğu Anadolu'da çoğu şehir güneşli ve çok sıcak. Yağış Kars-Ardahan çevresinde var.

Erzurum 31, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da aşırı sıcaklar hafta boyu sürecek.

Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.