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Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı

Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı

Metropoll Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 26.1'e geriledi. Son yerel seçimlerinde parti oyu olarak kabul edilen İl Genel Meclisi'nde yüzde 34.47 alan CHP'nin oyunun yüzde 33.8'de kalması dikkat çekti.

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Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile ortalama 1784 kişi ile yapıldı.

Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının verileri yer aldı.

AK Parti ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları'nın bilgisinin de yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.

Buna göre Nisan ayında yapılan ankette AK Parti'nin oyu yüzde 31,1 olurken Temmuz ayında 26,1'e gerilediği, CHP'nin ise Nisan ayında yüzde 35,9 oy alırken Temmuz ayında ise yüzde 33,8 aldığı görüldü.

AK Parti ile CHP'nin arasındaki farkın 4 ay içerisinde açıldığı sonucunun yer aldığı anketi paylaşan Sencar, "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde oy oranları ne olmuştu?

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