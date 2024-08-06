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Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu

Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretinde İsrail için "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söyledikleri gündeme oturdu.

Gazze'y kana bulayan İsrail'in pervasız saldırılarına tepki gösteren Fidan, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna’da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar." diye konuştu.

"Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı"

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadesini kullandı.

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