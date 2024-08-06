BIST 10.127
DOLAR 33,42
EURO 36,55
ALTIN 2.583,20
HABER /  SPOR

Transferde yılın sürprizi! Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu

Transferde yılın sürprizi! Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için, menajerinden flaş bir hamle geldi. Milli oyuncunun menajeri, Cengiz'i Beşiktaş'a önerdi.

Abone ol

Sağ kanata transfer yapmak isteyen ve bu yüzden temaslarda bulunan Beşiktaş'a sürpriz bir haber geldi. Fenerbahçe'de o mevkide birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder Türkiye'de kalmak istiyor.

Bu durum Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e iletildi. Eğer gerekli görüşmeler yapılır sonuç alınır ise Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi yaşanabilir.

Sürpriz teklif

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi. Siyah beyazlı yönetim de hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Angel Di Maria'yı alamadı. Angel Correa için nabız yokladı. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli yıldızı Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

Kartal'a yeşil ışık

Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ın da onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.

1357 dakika 9 gol 3 asist

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.

Kaynak: Fotomaç

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı
Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak
Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu
Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu
Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! Kuzey serinliyor, Güney kavruluyor
Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! Kuzey serinliyor, Güney kavruluyor
Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biriydi, Atlasglobal resmen iflas etti!
Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biriydi, Atlasglobal resmen iflas etti!
Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı
Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı
Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi