BIST 10.111
DOLAR 33,42
EURO 36,56
ALTIN 2.582,04
HABER /  EKONOMİ

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustosa dair yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar dikkat
Foto Galeri AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar dikkat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'ndan yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı
Diyarbakır'ı karıştıran olay! İmam imamın karısını kaçırdı
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak
Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu
Hakan Fidan'ın 'İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı' sözleri gündem oldu
Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! Kuzey serinliyor, Güney kavruluyor
Çarşamba ve perşembe gününe dikkat! Kuzey serinliyor, Güney kavruluyor
Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biriydi, Atlasglobal resmen iflas etti!
Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biriydi, Atlasglobal resmen iflas etti!
Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı
Metropoll'un son seçim anketi tartışılıyor sonuçlar doğru mu? AK Parti sert düştü CHP yerinde saydı
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı
Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! 'Sana Değer' fragmanı yayınlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: O partinin hukuki varlığı sona erdi
O sigara grubuna bir zam daha! En pahalı sigara 78 lira oldu
O sigara grubuna bir zam daha! En pahalı sigara 78 lira oldu