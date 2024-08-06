AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar dikkat

AYNI PRİMİ ÖDEYİP FARKLI MAAŞ ALANLAR

Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı.