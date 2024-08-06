AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar dikkat
Ekim ayına kadar tatil veren Meclis'in ilk gündemlerinden biri belli oldu. AK Partili kurmaylar sosyal güvenlik sisteminin son ekonomik olaylardan dolayı bozulduğunu belirterek 'sistemi sil baştan' ele almaya karar verdi. Aynı primi ödeyip farklı maaş alanların olduğu göze çarparken yeni dönemde 4 çalışana 1 emekli düşecek şekilde planlama yapılması bekleniyor.
EYT düzenlemesi, ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan-emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle, bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor.
AYNI PRİMİ ÖDEYİP FARKLI MAAŞ ALANLAR
Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TBMM tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geldi.
"DENGENİN İYİCE BOZULDUĞU AÇIK"
AK Parti’de ve hükûmet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı.