Mehmet Akif Ersoy Habertürk Genel Yayın Yönetmeni oldu

Habertürk TV’de ana haber bültenini ve tartışma programlarını sunan Mehmet Akif Ersoy, genel yayın yönetmenliği görevine atandı.

Abone ol

Habertürk TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu. Mehmet Yeşilkaya, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmişti.

Kanalın yeni genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy oldu. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine atandığını duyurdu.

Tekdağ yaptığı açıklamada, “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim" dedi.