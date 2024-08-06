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AB'den kritik açıklama! Bölge savaşın eşiğine

AB'den kritik açıklama! Bölge savaşın eşiğine

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini" bildirdi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaya devam ettiğini belirten Borrell, bu durumun bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiği" uyarısı yaptı.

Borrell, "Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz. Önümüzdeki yol büyük ölçüde uzlaşmaya dayanmaktadır." ifadesini kullandı. Bunun gerçekleşmesi için Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Borrell, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin sorumlu tutulacağının altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

AB
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