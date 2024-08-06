Filistin lideri Mahmud Abbas: Savaş uzayacak, çapı genişleyecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abbas, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye hakkında da konuştu.

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İsrail, Gazze'deki sivil katliamını sürdürürken Orta Doğu'da gerilim zirveye tırmandı. Filistin-Rusya hattında da kritik bir görüşme için hazırlıklar sürüyor.

Rus haber ajansı RIA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uzun bir süredir beklenen Moskova ziyaretini 12-14 Ağustos'ta gerçekleştireceğini bildirdi. Abbas ise kritik Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Savaş uzayacak, çapı genişleyecek

RIA'ya konuşan Abbas, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin İsrail'in Gazze'deki durumu sürdürmek için yaptığını da dile getirdi. Abbas, Haniye'nin suikastı ile ilgili olarak, "Korkakça bir hareket ve İsrail siyasetinde tehlikeli bir gelişme. Haniye'nin suikastının savaşı uzatacağına ve çapını genişleteceğine dair bir şüphe yok. Müzakerelere ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesine negatif bir etkisi olacak" dedi.

Abbas, "Biz Putin ile sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. Birçok önemli konuda danışıyoruz.'' ifadelerini de kullandı.

Öte yandan Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor. Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14-15 Ağustos'ta bir araya geleceği belirtilmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.