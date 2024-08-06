BIST 10.081
DOLAR 33,59
EURO 36,70
ALTIN 2.607,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu anahtarı alıp kaçtı

Antalya'da halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu anahtarı alıp kaçtı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.

Abone ol

İddiaya göre, Sarısu Mahallesi'nde 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan yolcu R.K, otobüsün anahtarını alıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek'in kimlik numarasını paylaşan Semih Tufan Gülaltay hakkında karar
Doğu Perinçek'in kimlik numarasını paylaşan Semih Tufan Gülaltay hakkında karar
Hindistan'a kaçan Bangladeş Başbakanı Hasina hakkında açıklama
Hindistan'a kaçan Bangladeş Başbakanı Hasina hakkında açıklama
Filistin lideri Mahmud Abbas: Savaş uzayacak, çapı genişleyecek
Filistin lideri Mahmud Abbas: Savaş uzayacak, çapı genişleyecek
Bursa'da ilginç olay! Kurşunların hedefi oldu, 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yaralanmadı
Bursa'da ilginç olay! Kurşunların hedefi oldu, 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yaralanmadı
Diyarbakır'da narkotik operasyonu! 2 milyon kök Hint keneviri ve 110 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da narkotik operasyonu! 2 milyon kök Hint keneviri ve 110 kilogram esrar ele geçirildi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk Genel Yayın Yönetmeni oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk Genel Yayın Yönetmeni oldu
Rekabet Kurulu, o firmaya 6,6 milyon lira ceza verdi
Rekabet Kurulu, o firmaya 6,6 milyon lira ceza verdi
Ziraat Bankasından yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Ziraat Bankasından yılın ilk yarısında 30,6 milyar lira net kar
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler geldi!
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler geldi!
Transferde yılın sürprizi! Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu
Transferde yılın sürprizi! Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı
Özgür Özel, olağanüstü tüzük kurultayı kararını neden aldığını açıkladı