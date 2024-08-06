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İnstagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama

İnstagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Instagram'ın kapatılmasına ilişkin son durumu aktarırken, 'Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda.' ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar." dedi. Tunç, "Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları. Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor.

BTK’nın yetkileri var. 2007’de yürürlüğe girdi, 2020’de de önemli değişiklikler yapıldı. Herkesin görevleri var. BTK’nın yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum. Öncelikle yayının çıkarılması ile ilgili bildiriyor. Şu anda BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya kurumuna iletildi. BTK’nın yayını durdurma yetkisi var. İnternette suç işlenmesine yönelik bir görev varsa bunu devlet yapmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. İnstagram’ın açılması ile ilgili durumun olmadığını söyledi sayın Ulaştırma Bakanı. Yargımız kararları verecektir.

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