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Citroen ağustos ayı kampanyasında gaza bastı

Citroen ağustos ayı kampanyasında gaza bastı

Citroen, binek ve hafif ticari araçlarında ağustosa özel finansman kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlarken, 120 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajını sunuyor.

Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross ise Shine Bold ve E-Series donanımları ile 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Ağustos ayında, Citroen'in yenilenen hafif ticari araç modelleri de kampanya kapsamında yer alıyor.

1.5 BlueHDI 130 beygir gücü motoruyla performans ve verimliliği artıran yeni Berlingo Kombi modeli, 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla Citroen showroomlarında yer alıyor.

Kombivan sınıfındaki yeni Berlingo Van da aynı kredi avantajıyla sürücülerle buluşuyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığı ve kalabalık seyahatler için ideal olan yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunulurken, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan yeni Jumper modeli 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı ile müşterilere sunuluyor.

- Elektrikli Citroen modellerinde ağustosta da cazip finansman teklifleri

Citroen'in elektrikli modelleri de ağustos ayında finansman teklifleriyle öne çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler için 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi ve 180 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satışa çıkıyor.

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