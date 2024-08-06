Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda öncelikli hedefin tek haneli rakamları görmek olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu düşürmekte çok kararlıyız. 2025 dezenflasyon yılı olacak." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber- A Para ortak yayınına konuk oldu.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasalar Fed'in çok daha fazla ve hızlı faiz indireceğini fiyatlamaya başladı, dolayısıyla küresel finansal koşulların da gelişmeler ışığında gevşemesi yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine, çünkü fon akışını etkileyebilir.

Küresel büyümede yavaşlama olursa risk iştahını ve bizi olumsuz etkiler, ancak beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında aşağı hareket getirir, dolayısıyla petroldeki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalı ile olumlu etkiler.

Küresel büyümede yavaşlama olursa risk iştahını ve bizi olumsuz etkiler, ancak beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında aşağı hareket getirir, dolayısıyla petroldeki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalı ile olumlu etkiler.

Enflasyonu biz çok kötü bir vergi olarak görüyoruz, özellikle sabit gelirliler açısından gelir dağılımını bozan makroekonomik sorun olarak görüyoruz, bizim programımızın özü dezenflasyon, kalıcı şekilde tek haneye düşürmek.

Geçiş dönemini haziranda bitirdik, haziran itibarıyla da yıllık enflasyon düşmeye başladı. Temmuzdaki düşüş oldukça güçlü bir düşüş, bu ağustosta da devam edecek.

Biz enflasyon düşürme de çok kararlıyız yani milletimizin şu anda bu karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. İlk yılımız zorlu bir yıldı çünkü dezenflasyona geçiş yılıydı. Şimdi 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek yani çektiğimiz sıkıntılara değecek."