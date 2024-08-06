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Anadolu Otoyolu'nda kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu'nda kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.S. (26) idaresindeki 34 CVV 179 plakalı otomobil, Köroğlu Rampaları mevkiinde önünde seyreden T.B. yönetimindeki B 9152 TE plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Aleyna (27) ve Hatice (52) S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Aleyna S. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aleyna S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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