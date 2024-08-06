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ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Artık bu banknotlar çekilemeyecek!

ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Artık bu banknotlar çekilemeyecek!

Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşların alım gücü ve TL'nin değeri giderek düşerken bankaların aldığı karar doğrultusunda ATM'lerde yeni dönemi başlıyor. Artık ATM'ler 5, 10, 20, 50 TL banknotu yerine sadece 200 TL'lik banknotlar verecek.

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Yüksek enflasyon, piyasada küçük meblağların daha az kullanılmasına ve bankaların ATM'lerinde daha büyük banknotların tercih edilmesine yol açıyor.

Özellikle 5, 10, 20 TL gibi küçük banknotların yerini 50 ve 100 TL banknotlarının alması, enflasyonun günlük hayattaki etkisinin bir yansıması olarak görülüyor.

Bankalar ATM’lere daha yüksek değerli banknotlar koyma eğiliminde bulunuyor. Bu kapsamda ATM'lerdeki yeni dönemi Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından duyurdu. Babuşcu şu ifadelere yer verdi:

"Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak."

ATM
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