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Yeni av sezonu için geri sayım

Yeni av sezonu için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024-2025 av sezonunun 10 Ağustos tarihinde başlayacağı ifade edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonunun Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, av döneminde geçerli olmak üzere, Türkiye'de kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, av sezonunun, 10 Ağustos'ta, Ege Bölgesi'nde (Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale) ve Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) başlayacağı belirtildi.

Av sezonunun Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta açılacağına işaret edilen açıklamada, sezonun bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacağı ifade edildi.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek."

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