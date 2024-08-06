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Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu

Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu

Fiat'ın, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü sunan modeli Topolino'nun, açılabilir tavanlı versiyonu Dolcevita Türkiye'de satışa sunuldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompakt boyutları ve dikkati çeken tasarımının yanında, yüzde 100 elektrikli araç deneyimi ve ulaşım çözümü sunan Topolino Dolcevita, özel tasarımlı açılır tavanı, hasır halatlı kapısı, gümüş görünümlü detayları ve aksesuar olarak tercih edilebilecek duş takımıyla geliştirildi.

Fiat'ın ilk olarak 1936'da otomotiv dünyasına sunduğu ikonik Fiat Topolino, modern teknolojilerle, dönemin yaşamına uygun olarak yeniden yorumlandı. Şehir içi mobiliteye dikkati çeken yenilikler sunan Topolino ürün ailesi, şehir yaşamının dinamiklerine uyum sağlıyor.

Topolino modelleri, insanları mutlu etmeyi amaçlayan bir mobilite aracı olarak şehir sokaklarına, plajlara keyif, neşe ve eğlence anlayışı getiriyor.

Topolino Dolcevita, tasarlanmış açılabilir tavanıyla dikkati çekiyor. Modelin şık görünüşünü ve kullanım kolaylığını artıran Dolcevita hasır halat hem işlevsel hem de estetik bir dokunuş sunuyor.

Topolino Dolcevita'nın özellikleri arasında ön ve arka LED farlar, gümüş detaylar, vintage tasarımı aynalar, özel jant kapakları, siyah paspaslar ve telefon tutucu yer alıyor. Arka taşıma ünitesi ve Dolcevita Box'ın standart olarak sunulduğu modelin aksesuar listesinde duş takımına ek olarak Topolino Fan, Topolino Badge, JBL Go hoparlör ve güneşlik bulunuyor.

Topolino Dolcevita, tanıtıma özel 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor

Topolino Dolcevita, Türkiye'de martta kapalı versiyonuyla satışına başlanan Topolino modeliyle aynı teknik özellikleri taşıyor. Elektrikli araç olan Topolino Dolcevita, özel mint yeşili rengiyle beğeni topluyor.

2,53 metrelik uzunluğuyla oldukça kompakt boyutlara sahip Fiat Topolino Dolcevita, kullanım kolaylığını saatte 45 kilometrelik güvenli maksimum hızla buluşturuyor. Ev tipi prizlerle 4 saatin altında tümüyle şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, 75 kilometreye varan menzil sunuyor. Yüzde 100 elektrikli bir model olan Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Şehir içi ulaşımdaki talepleri karşılayan model, karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye de yardımcı oluyor.

Fiat showroomlarında ve internet sitesinde yerini alan yeni Topolino Dolcevita, tanıtıma özel 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

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