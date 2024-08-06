Irak'tan ABD güçlerine saldırı: En az beş yaralı var

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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İsrail'in suikast furyasına İran-Direniş Ekseni misillemesi beklenirken, Irak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Üssü'ne saldırı düzenlendi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün saat 21.00'de Enbar vilayetindeki bazı koalisyon güçleri müsteşarlarının kaldığı Ayn el-Esed Üssü'ne Hadise bölgesinden (Enbar) iki adet füzeyle saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerimiz derhal harekete geçerek fırlatılmaya hazırlanan 10 füzeden 8'inin bulunduğu Kia marka araca el koydu ve mühendislik teknik ekibi tarafından durum kontrol altında alındı."

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ABD yetkilileri, saldırıda en az beş ABD personelinin yaralandığını bildirdi. Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD yetkilileri, Amerikalılardan birinin ağır yaralandığını söyledi.

Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'taki üsleri, diplomatik misyonları, uluslararası koalisyonunun danışmanlarının bulunduğu yeri hedef alan, bölgede gerilimi artıracak, Irak'ı tehlikeli durumlara sürükleyecek, devletin çeşitli çıkarlarına zarar verecek her türlü pervasız eylem ve uygulamayı reddediyoruz. Güvenlik güçlerimizin yetkili makamları ve oluşumları, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış olup, faillerin adalet karşısına çıkarılması için çalışıyoruz. Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Irak topraklarının hesaplaşma, savaş ve çatışmaların yansıdığı bir alana sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz."

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün saldırı düzenlendiği haberleri basına yanmıştı.