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Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Tuan geliyor: Batuhan Bayar kadroda

Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Tuan geliyor: Batuhan Bayar kadroda

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin kadrosu, yeni bir isimle daha güçleniyor. Oyuncu Batuhan Bayar, dizinin ikinci sezonunda "Tuan" adlı bir yaşam koçunu canlandıracak.

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"Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde hayat verdiği 'Niko' karakteriyle bilinen Batuhan Bayar, Netflix'te yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Batuhan Bayar, dizinin 2. sezonunda 'Tuan' adlı yaşam koçuna hayat verecek. 'Tuan' karakteri, dizideki kahramanlardan biriyle aşk yaşayacak.

Bertan Başaran’ın yönettiği, senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Zeynep Tuğçe Bayat ve Bade İşcil gibi isimler yer alıyor.

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