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Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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