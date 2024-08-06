Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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