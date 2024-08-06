İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 623’e yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 653’e, yaralı sayısı 91 bin 535’e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IF) tarafından yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen saldırıda Gazze Şeridi’ne “silah kaçakçılığı” yaptığı gerekçesiyle Hamas yetkilisi Muhammad Mahasna’nın öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 653’e, yaralı sayısı 91 bin 535’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar 305 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 653’e, yaralı sayısının da 91 bin 535’e yükseldiği bildirildi.

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 4 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik kaynakları ölen 4 kişinin de Hizbullah mensubu olduğunu açıklayarak, “İsrail, Maifadoun kasabasında bir evi hedef aldı. Ölenlerin hepsi Hizbullah mensubu” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IF) tarafından yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen saldırıda Gazze Şeridi’ne “silah kaçakçılığı” yaptığı gerekçesiyle Hamas yetkilisi Muhammad Mahasna’nın öldürüldüğünü açıkladı.