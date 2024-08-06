BIST 10.068
DOLAR 33,60
EURO 36,72
ALTIN 2.585,53
HABER /  GÜNCEL

Ali Babacan ve Mustafa Destici bir araya geldi

Ali Babacan ve Mustafa Destici bir araya geldi

BBP Lideri Destici ve DEVA Partisi Lideri Babacan bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Babacan, görüşmeyle ilgili açıklamasında "Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı genel değerlendirdik." dedi.

Abone ol

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve heyeti bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Destici ve Babacan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Destici, kendisinin daha önce Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduğunu belirterek, Babacan'ın da iadeiziyaret yaptığını aktardı ve "Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, başta ekonomi olmak üzere, değerlendirdik. Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şahsında da bütün DEVA Partisi camiasına da saygılarımı sunuyor ve selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Babacan da BBP'nin yaklaşık 3 ay önce yeni genel merkezine taşındığını anımsatarak, artık komşu olduklarından hoş geldin ziyareti yaptıklarını söyledi. Ali Babacan, şunları kaydetti:

"Değerli Genel Başkan, bizim partimizin yeni kurulduğu dönemde, bize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu sağ olsun. Bugün, meclis de kapandı artık biraz daha rahat bir sohbet imkanının olduğu dönemde, siyasi gündemin de biraz rahatladığı bir dönemde, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Heyetlerimiz kendi aralarında tanışma, sohbet etme fırsatı da buldu. Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı genel değerlendirdik."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta genç futbolcu ile yollar ayrıldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 623’e yükseldi!
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 39 bin 623’e yükseldi!
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi
İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine Erdoğan'a saldırdı! İmamoğlu, Yavaş ve CHP'yi etiketledi
Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü
Kırıkkale'de korkunç olay! Baba, oğul ve torun tarla sulama kavgasında öldürüldü
Yeni av sezonu için geri sayım
Yeni av sezonu için geri sayım
Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu
Fiat, Topolino'nun Dolcevita modelini satışa sundu
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Tuan geliyor: Batuhan Bayar kadroda
Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Tuan geliyor: Batuhan Bayar kadroda
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'tan ABD güçlerine saldırı: En az beş yaralı var
Irak'tan ABD güçlerine saldırı: En az beş yaralı var
ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Artık bu banknotlar çekilemeyecek!
ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Artık bu banknotlar çekilemeyecek!
Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı
Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı