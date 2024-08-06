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Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

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