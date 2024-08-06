Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
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