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Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi öldü

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kemal Altuğ'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.

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