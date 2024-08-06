Trabzon'un istediği Atilla Szalai, Almanya'da istenmeyen adam oldu

Transfer döneminde uzun süre adı Trabzonspor ile anılan Macar stoper Atilla Szalai, Hoffenheim'da gözden düştü. Alman ekibi, deneyimli savunmacıdan kulüp bulmasını istedi.

Abone ol

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, bu sezon kadroda düşünmediği stoper oyuncusu Attila Szalai'dan kendine kulüp bulmasını istedi.

Macar basınına yansıyan haberlerde Hoffenheim'ın oyuncuyu kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı yazıldı.

SON NOKTAYI ABDULLAH AVCI KOYDU

Tecrübeli oyuncunun ismi bu transfer döneminde uzun süre Trabzonspor'la da anılmıştı.

Bordo-mavili takımın 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yaptığı Szalai için son noktayı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette" ifadeleri ile koymuştu.

Attila Szalai geçtiğimiz sezon Hoffenheim ve Freiburg'da toplam 7 müsabakada boy gösterip 418 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe 3.86 milyon euroya transfer ettiği Attila Szalai'yi Hoffenheim'a 12.3 milyon euro karşılığında satmıştı.