BIST 9.881
DOLAR 33,58
EURO 36,75
ALTIN 2.583,08
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzon'un istediği Atilla Szalai, Almanya'da istenmeyen adam oldu

Trabzon'un istediği Atilla Szalai, Almanya'da istenmeyen adam oldu

Transfer döneminde uzun süre adı Trabzonspor ile anılan Macar stoper Atilla Szalai, Hoffenheim'da gözden düştü. Alman ekibi, deneyimli savunmacıdan kulüp bulmasını istedi.

Abone ol

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, bu sezon kadroda düşünmediği stoper oyuncusu Attila Szalai'dan kendine kulüp bulmasını istedi.

Macar basınına yansıyan haberlerde Hoffenheim'ın oyuncuyu kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı yazıldı. 

SON NOKTAYI ABDULLAH AVCI KOYDU

Tecrübeli oyuncunun ismi bu transfer döneminde uzun süre Trabzonspor'la da anılmıştı.

Bordo-mavili takımın 1 yıllığına kiralamak için görüşmeler yaptığı Szalai için son noktayı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette" ifadeleri ile koymuştu.

Attila Szalai geçtiğimiz sezon Hoffenheim ve Freiburg'da toplam 7 müsabakada boy gösterip 418 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe 3.86 milyon euroya transfer ettiği Attila Szalai'yi Hoffenheim'a 12.3 milyon euro karşılığında satmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Haniye için Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür
İsmail Haniye için Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 'Çelik Kubbe Projesi' görüşüldü
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 'Çelik Kubbe Projesi' görüşüldü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, WhatsApp’ı sildi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, WhatsApp’ı sildi
İsrailli Bakan'ın skandal sözler sonrası Türkiye'den tokat gibi açıklama!
İsrailli Bakan'ın skandal sözler sonrası Türkiye'den tokat gibi açıklama!
Yüksek kiraya yeni çözüm: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm: Her semte özel taban tavan fiyat
Putin’den İran’a uyarı: İsrail’e vereceği yanıt ölçülü olmalı!
Putin’den İran’a uyarı: İsrail’e vereceği yanıt ölçülü olmalı!
İstanbul Valiliği'nden 'Radikal İslamcıya İhale' haberlerine yalanlama
İstanbul Valiliği'nden 'Radikal İslamcıya İhale' haberlerine yalanlama
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi öldü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi öldü
Sigara ve nargile için yeni düzenleme! Artık zorunlu olacak
Sigara ve nargile için yeni düzenleme! Artık zorunlu olacak
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi
Dar ve orta gelirli vatandaşlara konut müjdesi! Bu şartları taşıyan herkes başvurabilir
Dar ve orta gelirli vatandaşlara konut müjdesi! Bu şartları taşıyan herkes başvurabilir