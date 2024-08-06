Yüksek kiraya yeni çözüm: Her semte özel taban tavan fiyat

Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok yerinde baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor. Uzmanlar, fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguluyor.

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Türkiye'nin birçok noktasında baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor.

Keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu model, ülkede kira artışlarını sınırlayan, taban ve tavan kiraları gösteren önemli bir kira düzenlemesi olarak dikkat çekiyor.

Bu yönteme göre kiraların, aynı bölgedeki diğer benzer konutların kiralarını yansıtması gerekiyor. ABD'de ise kira artışları, Kira Kurulu tarafından yıllık olarak belirleniyor." bilgisini paylaştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, "Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor.

Bizde de en azından büyükşehirler için semte göre 'tavan-taban fiyat' uygulamasına geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGESEL BAZDA TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GEÇİRİLMELİ"

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için bölgesel bazda tavan fiyat uygulamasının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kiraların özellikle son 3 senede ciddi artışlara maruz kaldığını dile getiren Tren, "Doğrudan ya da dolaylı olarak görülen kira artışları, yaşanan yüksek enflasyonun da sebeplerinden birisi. Kira artışlarının önüne geçilmesi halinde enflasyonda da gerilemeye neden olacaktır.

Çözüm, kira artışlarına mutlaka bir sınır getirilmesi, gerek belediye gerekse de sokak rayiç bedelleri üzerinden kiraların tespitinin sağlanmasıdır." şeklinde konuştu.

"İŞYERİ KİRALARINA TAVAN SINIRLANDIRMASI MUTLAKA GETİRİLMELİ"

Tavan fiyat belirleme yöntemine ilişkin önerisini de paylaşan Tren, "Bölgesel olarak evin durumuna göre tavan sınırlandırması getirilebileceği gibi belediyelerdeki konut rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir.

1 milyon liralık bir rayiç bedel var ise yüzde 6'sı yıllık olarak 60 bin liradır. Aylık kira miktarı da 5 bin liraya gelir. Konut kiralarının yanında işyeri kiralarına da bir tavan sınırlandırması mutlaka getirilmelidir.

Kiralar doğrudan işletmelerin giderlerini de etkilemektedir. Bu kapsamda tavan fiyat modeli çok rahatlıkla ülkemizde uygulanabilecek bir sistem." dedi.