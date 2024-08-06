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İsmail Haniye için Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür

İsmail Haniye için Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenen cenaze törenine en geniş katılımı sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail’in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haniye için önce Tahran’da ardından da Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti. Törene ilişkin Hamas tarafından “teşekkür” mesajı yayınlandı.

“Tüm ülkelere en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunarız” ifadelerinin kullanıldığı mesajda, “Hareketin lideri, şehit lider İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla Doha'daki taziye meclisine bizzat katılarak, resmi açıklama ve mesajlarla, telefonla arayarak ya da çeşitli sosyal medya hesaplarından etkileşimde bulunarak taziye ve taziyelerini sunan tüm ülke liderlerine, hükümet ve parlamento başkanlarına, bakanlara, büyükelçilere, şahsiyetlere, alimlere, Filistinli grupların liderlerine, siyasi, hizipçi, dini ve halk delegasyonlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Haniye için cenaze töreni düzenleyen İran yönetimine, liderlerin ve halkına teşekkür edildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Açıklamada Katar ve Türkiye’ye özel teşekkür edildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve yetkililere ilk andan itibaren taziye ziyaretinde bulunan ve şehit lider ile korumasının cenaze törenlerine en geniş resmi, parlamenter ve halk delegasyonuyla katılan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanına, hükümetine, parlamentosuna ve halkına teşekkür ederiz” ifadeleri kullandı.

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