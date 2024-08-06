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İsrailli Bakan'ın skandal sözler sonrası Türkiye'den tokat gibi açıklama!

İsrailli Bakan'ın skandal sözler sonrası Türkiye'den tokat gibi açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X hesabından yaptığı yeni skandal paylaşım sonrası çok sert bir açıklama yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

KATZ'DAN HADSİZ PAYLAŞIM

Son paylaşımlarıyla Türkiye'yi hedef alan eli kanlı İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katzson yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür." ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK: NAZİLERİN SÖZÜ NEYSE, KATZS'İN SÖZÜ DE ODUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor…

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir...

O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur."

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